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Игорь Шалимов: Мы не забили «Шальке», проиграли, но получили опыт как команда

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с немецким «Шальке» в Лиге Европы.

- У нас были свои моменты, и мы больше владели мячом, но только до пропущенного гола. Причем у нас были настоящие моменты, а не просто полумоменты или подходы, как сейчас модно говорить. Не забили, проиграли матч, но получили опыт как команда.

Если ты на таком уровне не забиваешь, то не можешь рассчитывать на счет 0:0 к финальному свистку. В таком матче в любом случае пропустишь. Нельзя сказать, что нас сегодня переигрывали. Просто были быстрые атаки, рикошеты, и мы получили за шесть минут два мяча, - рассказал Шалимов.

«Шальке» вышел вперед на 24-й минуте. Защитник Жуниор Кайсара воспользовался скидкой Эрика Шупо-Мотинга и пробил Станислава Крицюка. Вскоре хозяева «Фелтинс-Арены» удвоили свое преимущество: Бенталеб добил мяч в сетку после удара Коноплянки, отраженного голкипером «Краснодара».

У подопечных Игоря Шалимова до перерыва возникали свои голевые моменты, но команда не смогла их реализовать.

«Шальке» одержал четвертую кряду победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В активе «Краснодара» осталось 6 очков.

24 ноября «Краснодар» на своем поле сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», «Шальке» в тот же день примет французскую «Ниццу».

Матч

Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра

Предупреждения:

Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

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