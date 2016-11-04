Игорь Шалимов: Мы не забили «Шальке», проиграли, но получили опыт как команда

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с немецким «Шальке» в Лиге Европы.

- У нас были свои моменты, и мы больше владели мячом, но только до пропущенного гола. Причем у нас были настоящие моменты, а не просто полумоменты или подходы, как сейчас модно говорить. Не забили, проиграли матч, но получили опыт как команда.



Если ты на таком уровне не забиваешь, то не можешь рассчитывать на счет 0:0 к финальному свистку. В таком матче в любом случае пропустишь. Нельзя сказать, что нас сегодня переигрывали. Просто были быстрые атаки, рикошеты, и мы получили за шесть минут два мяча, - рассказал Шалимов.

«Шальке» вышел вперед на 24-й минуте. Защитник Жуниор Кайсара воспользовался скидкой Эрика Шупо-Мотинга и пробил Станислава Крицюка. Вскоре хозяева «Фелтинс-Арены» удвоили свое преимущество: Бенталеб добил мяч в сетку после удара Коноплянки, отраженного голкипером «Краснодара».

У подопечных Игоря Шалимова до перерыва возникали свои голевые моменты, но команда не смогла их реализовать.

«Шальке» одержал четвертую кряду победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В активе «Краснодара» осталось 6 очков.

24 ноября «Краснодар» на своем поле сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», «Шальке» в тот же день примет французскую «Ниццу».