Валерий Ничушкин: Сорокин дал нам уверенность в начале игры с финнами
Форвард ЦСКА и сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.
- Матч получился хорошим. Обе команды показали атакующий хоккей. Понравилось, что мы порезультативнее сыграли, - делится впечатлениями Ничушкин.
- Вы быстро нашли общий язык с Толей Голышевым.
- А мы играем по одной системе. И раз три гола забили, то и взаимопонимание хорошее.
- Вы считаете себя дядькой в этой сборной? Только вы на Олимпиаде выступали.
- Не считаю, конечно. Все ребята равны.
- Сильно вам помог Илья Сорокин?
- Еще как! Все в команде его отметили, похвалили. Он нам дал уверенность в самом начале игры. Поэтому мы так играли. Не боялись, шли активно вперед.
Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция