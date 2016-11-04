Валерий Ничушкин: Сорокин дал нам уверенность в начале игры с финнами

Форвард ЦСКА и сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.

- Матч получился хорошим. Обе команды показали атакующий хоккей. Понравилось, что мы порезультативнее сыграли, - делится впечатлениями Ничушкин.

- Вы быстро нашли общий язык с Толей Голышевым.

- А мы играем по одной системе. И раз три гола забили, то и взаимопонимание хорошее.

- Вы считаете себя дядькой в этой сборной? Только вы на Олимпиаде выступали.

- Не считаю, конечно. Все ребята равны.

- Сильно вам помог Илья Сорокин?

- Еще как! Все в команде его отметили, похвалили. Он нам дал уверенность в самом начале игры. Поэтому мы так играли. Не боялись, шли активно вперед.

Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.



