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Валерий Ничушкин: Сорокин дал нам уверенность в начале игры с финнами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ЦСКА и сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.

- Матч получился хорошим. Обе команды показали атакующий хоккей. Понравилось, что мы порезультативнее сыграли, - делится впечатлениями Ничушкин.

- Вы быстро нашли общий язык с Толей Голышевым.

- А мы играем по одной системе. И раз три гола забили, то и взаимопонимание хорошее.

- Вы считаете себя дядькой в этой сборной? Только вы на Олимпиаде выступали.

- Не считаю, конечно. Все ребята равны.

- Сильно вам помог Илья Сорокин?

- Еще как! Все в команде его отметили, похвалили. Он нам дал уверенность в самом начале игры. Поэтому мы так играли. Не боялись, шли активно вперед.

Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1. 

Матч

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


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