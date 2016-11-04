Александр Барабанов: Когда первый раз сыграл в тело - перестал волноваться

Нападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.

- Сильно ли я волновался? Конечно, это было, - признал форвард СКА. – Но когда в первый раз сыграл в тело, то все стало нормально.

- Общий язык с партнерами по СКА вам не пришлось находить?

- В принципе да. Я раньше играл с Прохоркиным и Гусевым.

- Кто приехал сюда вас поддержать? Родители?

- Они нет, но знакомые пришли.

Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.



