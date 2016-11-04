Александр Барабанов: Когда первый раз сыграл в тело - перестал волноваться
Нападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.
- Сильно ли я волновался? Конечно, это было, - признал форвард СКА. – Но когда в первый раз сыграл в тело, то все стало нормально.
- Общий язык с партнерами по СКА вам не пришлось находить?
- В принципе да. Я раньше играл с Прохоркиным и Гусевым.
- Кто приехал сюда вас поддержать? Родители?
- Они нет, но знакомые пришли.
Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция