Владимир Ткачев: Игра финнов сломалась после третьей пропущенной шайбы
Нападающий сборной России Владимир Ткачев поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.
- Финны в концовке совсем развалились.
- Да, у них сломалась игра после третьей пропущенной шайбы. Но мы не расслабились, играли в атакующий хоккей.
- После такой победы не возникло эйфории?
- Ее не должно быть. Все ребята это понимают. Прошел только один матч. Наша цель – побеждать дальше.
- Тяжело перестраиваться после «Ак Барса»?
- Тут немного другая система игры. Нет времени на то, чтобы подумать. Нужно все делать четко и быстро.
Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция