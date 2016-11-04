Владимир Ткачев: Игра финнов сломалась после третьей пропущенной шайбы

Нападающий сборной России Владимир Ткачев поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.

- Финны в концовке совсем развалились.

- Да, у них сломалась игра после третьей пропущенной шайбы. Но мы не расслабились, играли в атакующий хоккей.

- После такой победы не возникло эйфории?

- Ее не должно быть. Все ребята это понимают. Прошел только один матч. Наша цель – побеждать дальше.

- Тяжело перестраиваться после «Ак Барса»?

- Тут немного другая система игры. Нет времени на то, чтобы подумать. Нужно все делать четко и быстро.

Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.