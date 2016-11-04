Алексей Сорокин: Есть конкретный план, как устранить вибрацию выкатного поля стадиона в Санкт-Петербурге
Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о проблеме излишней вибрации выкатного поля в Санкт-Петербурге.
- С полем все достаточно несложно, - говорит Сорокин. – О вибрации было известно и генеральному подрядчику, и заказчику в лице города. Сейчас есть конкретный план по устранению этих вибраций. Повторюсь, ничего страшного в них нет. Строительство продолжается. Если бы такие проблемы возникли в момент сдачи стадиона, тогда можно было бы какие-то тревожные настроения испытывать. Но на данный момент происходит отладка всех систем. В рамках такой отладки и была произведена закатка поля (в чашу стадиона. – Прим. Ред.). После всех тестирований и измерений вибрации будут устранены. Нам, если честно, даже не очень понятно, почему поднялась такая негативная волна в СМИ.
Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?