Алексей Сорокин: К 30 декабря со стадионом в Санкт-Петербурге все будет в норме

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о приезде рабочей группы ФИФА для проверки стадиона на Крестовском острове.

Напомним, ранее сообщалось, что поле стадиона в Санкт-Петербурге не соответствует требованиям по вибрации.

- К 30 декабря, когда стадион планировалось сдать, все будет в норме - и вибрация в том числе?

- Конечно, - говорит Сорокин.

- Больше никаких вопросов у ФИФА к стадиону нет?

- Есть, но это абсолютно нормальные и рабочие вопросы. Поймите, еще будут приезжать различные проверяющие группы. Будет много функциональных инспекций, но не нужно это рассматривать, как что-то из ряда вон выходящее. Это не значит, что кого-то что-то тревожит и к нам из-за границы приехали, чтобы нас поругать, нет – это просто рабочие визиты. Такой же был и в этот понедельник.

Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?

