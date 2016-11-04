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Примера. 11-й тур. Малага сыграет со «Спортингом», «Севилья» - «Барселона» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Матч

Малага - Спортинг

Место и дата

04 ноября 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Матч

Гранада - Депортиво

Место и дата

05 ноября 15:00, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Атлетико

Место и дата

05 ноября 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Алавес

Место и дата

05 ноября 20:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция

Матч

Лас-Пальмас - Эйбар

Место и дата

05 ноября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Леганес

Место и дата

06 ноября 14:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Валенсия

Место и дата

06 ноября 18:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Эспаньол - Атлетик

Место и дата

06 ноября 18:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Вильярреал - Бетис

Место и дата

06 ноября 20:30, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч

Севилья - Барселона

Место и дата

06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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