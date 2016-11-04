Примера. 11-й тур. Малага сыграет со «Спортингом», «Севилья» - «Барселона» и другие матчи
Все матчи 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Матч
Место и дата
04 ноября 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 20:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 14:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 18:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 18:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 20:30, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция
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