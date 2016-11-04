Примера. 11-й тур. Малага сыграет со «Спортингом», «Севилья» - «Барселона» и другие матчи

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен оставаться в испанском клубе. Об этом сообщает издание Don Balon.

Хамес по-прежнему планирует покинуть «Реал» Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен оставаться в испанском клубе. Об этом сообщает издание Don Balon.

«Манчестер Юнайтед» готов выложить за защитника «Атлетико» 50 млн фунтов Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию команды в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mirror.

Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес продемонстрировал свою технику в рамках акции от компании adidas.

Суарес зафиксировал мяч, брошенный с подъемного крана Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес продемонстрировал свою технику в рамках акции от компании adidas.

Галлиани может покинуть «Милан» и начать работу в «Реале» Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани может перебраться в Испанию. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Луиса Суареса 150 млн евро Форвард «Барселоны» Луис Суарес может вернуться в чемпионат Англии летом 2017 года. Об этом сообщает издание Don Balon.

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за Пепе Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.

«Валенсия» с Гараем не смогла обыграть «Депортиво» Футболисты «Депортиво» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Валенсией».

Пепе выбыл из строя на полтора месяца и может пропустить матч с «Барселоной» Защитник мадридского «Реала» Пепе выбыл из строя на полтора месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает AS.

«Барселона» в ближайшие несколько лет планирует провести товарищеский матч в Индии. Об этом заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.

Президент «Барселоны»: Уверен, что в ближайшие два-три года мы сыграем в Индии

Президент «Барселоны»: Уверен, что в ближайшие два-три года мы сыграем в Индии «Барселона» в ближайшие несколько лет планирует провести товарищеский матч в Индии. Об этом заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.