Лига 1. 12-й тур. «Монпелье» сыграет с «Марселем», «Монако» - «Нанси» и другие матчи
Все матчи 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
Матч
Место и дата
04 ноября 22:45, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 19:00, Луи II, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 22:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 22:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 22:00, Жерлан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 17:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 19:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 22:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
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