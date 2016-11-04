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Лига 1. 12-й тур. «Монпелье» сыграет с «Марселем», «Монако» - «Нанси» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

Матч

Монпелье - Марсель

Место и дата

04 ноября 22:45, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

Матч

Монако - Нанси

Место и дата

05 ноября 19:00, Луи II, Онлайн-трансляция

Матч

Дижон - Генгам

Место и дата

05 ноября 22:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция

Матч

Анже - Лилль

Место и дата

05 ноября 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

Матч

Нант - Тулуза

Место и дата

05 ноября 22:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

Матч

Лион - Бастия

Место и дата

05 ноября 22:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

Матч

Бордо - Лорьян

Место и дата

05 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

Матч

Кан - Ницца

Место и дата

06 ноября 17:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

Матч

Метц - Сент-Этьен

Место и дата

06 ноября 19:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция

Матч

ПСЖ - Ренн

Место и дата

06 ноября 22:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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