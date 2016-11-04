Евгений Коноплянка: Не сказал бы, что матч с «Краснодаром» получился для «Шальке» легким

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в Лиге Европы.

- Я бы не сказал, что матч для нашей команды получился легким. «Краснодар» - хорошая команда, которая играет в атакующий футбол. Хорошо, что нам удалось забить два гола в первом тайме, это облегчило нам задачу, - заявил Коноплянка.

«Шальке» вышел вперед на 24-й минуте. Защитник Жуниор Кайсара воспользовался скидкой Эрика Шупо-Мотинга и пробил Станислава Крицюка. Вскоре хозяева «Фелтинс-Арены» удвоили свое преимущество: Бенталеб добил мяч в сетку после удара Коноплянки, отраженного голкипером «Краснодара».

У подопечных Игоря Шалимова до перерыва возникали свои голевые моменты, но команда не смогла их реализовать.

«Шальке» одержал четвертую кряду победу на групповом этапе Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф. В активе «Краснодара» осталось 6 очков.

24 ноября «Краснодар» на своем поле сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», «Шальке» в тот же день примет французскую «Ниццу».



