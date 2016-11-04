Кличко и Джошуа могут сразиться на стадионе «Уэмбли»

Бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в марте 2017 года в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

- Я хотел бы провести бой на «Уэмбли», мы будем вести переговоры. Этот стадион является идеальным выбором. Есть только опасения относительно погоды, - заявил менеджер Джошуа Эдди Хирн.

Напомним, на кону в этом поединке может стоять не только пояс IBF, принадлежащий Джошуа, но и титул суперчемпиона WBA. Всемирная боксерская ассоциация недавно санкционировала такой бой.

Владимир Кличко восстанавливается после травмы, которая не позволит ему выйти на ринг 10 декабря, как планировалось ранее.

Энтони Джошуа в этот день проведет защиту титула в бою с американцем Эриком Молиной.









