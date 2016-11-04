Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории: Дмитрию Ярошенко - 40!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории: Дмитрию Ярошенко - 40!

Сегодня, 4 ноября исполняется 40 лет российскому биатлонисту, двукратному чемпиону мира в эстафетных гонках Дмитрию Ярошенко.

Ярошенко начал заниматься биатлоном в 1987 году. 

В 2004 году Дмитрий стал серебряным призером европейского первенства, а в 2005 — чемпионом континента в мужской эстафете и серебряным призером в индивидуальной гонке.

После Олимпиады-2006 в Турине закрепился в основном составе сборной России и начал регулярно выступать на этапах Кубка мира. В 2007 и 2008 годах завоевал золотые медали чемпионатов мира в классических эстафетах.

По итогам сезона 2007/08 занял второе место в общем зачете Кубка мира, уступив лишь Уле Эйнару Бьорндалену.

13 февраля 2009 года Международный союз биатлонистов подтвердил наличие у спортсмена положительной допинг-пробы. Вместе с Ярошенко были отстранены от соревнований Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова.

12 декабря 2010 года Дмитрий вернулся в большой спорт. В 2011 году на чемпионате мира по летнему биатлону он стал абсолютным чемпионом (3 золотые медали).

В феврале 2013 года Ярошенко объявил о завершении спортивной карьеры. Последним стартом Дмитрия стала гонка преследования на призы губернатора Тюменской области 31 марта 2013 г.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Ярошенко: Никакой психолог Гараничеву и Шипулину со стрельбой не поможетДвукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко подвел итоги завершившегося сезона.Дмитрий Ярошенко: Если на ЧМ победит Шипулин – это никого не удивит, если Гараничев или кто-то еще – будет всеобщая эйфорияДвукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира в Норвегии.Дмитрий Ярошенко: После первого этапа в Рупольдинге началась нездоровая паникаДвукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступления сборной России в немецком Рупольдинге.Дмитрий Ярошенко: У России сильная команда. Просто не получилось на последнем этапеДвукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал изменения в составе сборной России накануне 5-го этапа Кубка мира.Дмитрий Ярошенко: Логинов должен вернуться и отобраться на Олимпиаду-2018Чемпион мира и Европы Дмитрий Ярошенко считает, что российский биатлонист Александр Логинов должен вернуться в спорт по окончании срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и отобраться на Олимпийские игры-2018.«Могу махнуть водки». Президент IBU рассказал о допинге и показал, как не спутать Юрлову с Юрьевой«Могу махнуть водки». Президент IBU рассказал о допинге и показал, как не спутать Юрлову с ЮрьевойПрезидент международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг пообщался с Sovsport.ru в последний день чемпионата мира в Контиолахти.Дмитрий Ярошенко: В Норвегии на ЭПО вообще не проверяют!Дмитрий Ярошенко: В Норвегии на ЭПО вообще не проверяют!В 2009 году Дмитрий Ярошенко вместе с Альбиной Ахатовой и Екатериной Юрьевой был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина (ЭПО).Дмитрий Ярошенко: IBU указывает, какие пробы вскрыватьДмитрий Ярошенко: IBU указывает, какие пробы вскрыватьВ 2009 году Дмитрий Ярошенко вместе с Альбиной Ахатовой и Екатериной Юрьевой были дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. В тени осталось отстранение от команды династии врачей Дмитриевы – отца и сына. Тогда их назвали главными виновниками той истории. В начале нынешнего сезона Дмитриевы вернулись в сборную. Корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Егоров связался с Ярошенко, чтобы прояснить ситуацию.Дмитрий Ярошенко: Юрьева и Старых? К такой информации я всегда отношусь настороженноДвукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал информацию о том, что допинг-пробы, взятые у двух биатлонисток сборной России, дали положительный результат.4 самых громких допинговых скандала в российском биатлоне4 самых громких допинговых скандала в российском биатлонеДва российских биатлониста снова попались на допинге. Пока страна с опасением ждет Игр в Сочи, Sovsport.ru вспоминает все самые громкие скандалы с участием российских биатлонистов.Дмитрий Ярошенко: Чудову предстоит покорить новые вершиныЧемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал решение Максима Чудова уйти из большого спорта.Дмитрий Ярошенко: Образец менеджера для меня – Александр ТихоновЭкс-биатлонист Дмитрий Ярошенко, ныне слушатель курса «Спортивный менеджмент» в Российском международном олимпийском университете, который сегодня был открыт Президентом России Владимиром Путиным, рассказал о том, кто для него является образцом спортивного менеджера.Дмитрий Ярошенко: Не исключаю того, что останусь на КамчаткеЧемпион мира Дмитрий Ярошенко рассказал о том, чем возможно будет заниматься после того, как завершил свою спортивную карьеру.Максим Чудов: Все было на высоком уровне — классное мероприятие!Чемпион мира Максим Чудов остался доволен тем, как прошла Гонка Чемпионов в Москве.Дмитрий Ярошенко: Для меня великая честь участвовать в гонке с такими мастерамиЧемпион мира Дмитрий Ярошенко поблагодарил всех за поддержку на Гонке чемпионов в «Олимпийском»Ярошенко провел последнюю гонку в карьереЧемпион мира Дмитрий Ярошенко провел свою заключительную гонку в спортивной карьереЭстафета поколений на Гонке чемпионов закончилась общим финишемЧетыре российские команды пересекли финишную черту в эстафете легенд на Гонке чемпионов в МосквеМаксим Чудов: Благодаря Ярошенко мы неоднократно занимали призовые местаЧемпион мира Максим Чудов заявил, что «Гонка Чемпионов» - это отличный шанс поблагодарить еще раз Дмитрия Ярошенко.Дмитрий Ярошенко: Пихлеру нужно дать доработать контрактДмитрий Ярошенко: Пихлеру нужно дать доработать контрактДвукратный чемпион мира по биатлону в составе эстафетной сборной России Дмитрий Ярошенко, недавно завершивший профессиональную карьеру, считает, что Вольфганг Пихлер должен остаться на посту старшего тренера женской сборной России до Олимпиады-2014 в Сочи.Дмитрий Ярошенко: Конечно, уходить очень грустноРоссийский биатлонист Дмитрий Ярошенко рассказал о том, чем он займется после завершения карьеры, пишет «Тюменская арена».

Дмитрий Ярошенко
Дмитрий Ярошенковсе новости

Cпецпредложение