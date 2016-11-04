День в истории: Дмитрию Ярошенко - 40!

Сегодня, 4 ноября исполняется 40 лет российскому биатлонисту, двукратному чемпиону мира в эстафетных гонках Дмитрию Ярошенко.

Ярошенко начал заниматься биатлоном в 1987 году.

В 2004 году Дмитрий стал серебряным призером европейского первенства, а в 2005 — чемпионом континента в мужской эстафете и серебряным призером в индивидуальной гонке.

После Олимпиады-2006 в Турине закрепился в основном составе сборной России и начал регулярно выступать на этапах Кубка мира. В 2007 и 2008 годах завоевал золотые медали чемпионатов мира в классических эстафетах.

По итогам сезона 2007/08 занял второе место в общем зачете Кубка мира, уступив лишь Уле Эйнару Бьорндалену.

13 февраля 2009 года Международный союз биатлонистов подтвердил наличие у спортсмена положительной допинг-пробы. Вместе с Ярошенко были отстранены от соревнований Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова.

12 декабря 2010 года Дмитрий вернулся в большой спорт. В 2011 году на чемпионате мира по летнему биатлону он стал абсолютным чемпионом (3 золотые медали).

В феврале 2013 года Ярошенко объявил о завершении спортивной карьеры. Последним стартом Дмитрия стала гонка преследования на призы губернатора Тюменской области 31 марта 2013 г.









