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«Вашингтон» вырвал победу у «Виннипега», Овечкин оформил дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Вашингтон» на своей площадке переиграл «Виннипег» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин помог открыть счет Никласу Бэкстрему, а во втором - сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

«Виннипегу» удалось отыграться и перевести встречу в овертайм, где решающим оказался бросок Овечкина в большинстве.

Отметим, что «Вашингтон» одержал четвертую победу кряду.

Матч

Вашингтон - Виннипег - 4:2 О.Т. (1:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 14:38 (1:0). Оши (A. Burakovsky), 21:48 (2:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 30:04 (3:0). Энстрём 42:11 (3:1). Лоури (Бафлин), 45:23 (3:2). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 63:21 (4:2).

Место и дата

04 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция



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