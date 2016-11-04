Маркус Вайнцирль: «Шальке» забил два мяча в самое подходящее время

Главный тренер «Шальке 04» Маркус Вайнцирль прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:0) в матче Лиги Европы.

- Мы забили оба свои мяча в самое подходящее время, после сложного для нас отрезка игры. Преимущество в два мяча помогло нам обрести уверенность.



В целом мы довольны итогами игры, так как добились поставленной цели. Тот факт, что мы обеспечили себе первое место в группе уже после четырех матчей, это повод для гордости. Это позволит нам полностью сконцентрироваться на чемпионате Германии в ближайшее время. Приятно осознавать, что мы уже пробились в плей-офф, - заявил Вайнцирль.

«Шальке» вышел вперед на 24-й минуте. Защитник Жуниор Кайсара воспользовался скидкой Эрика Шупо-Мотинга и пробил Станислава Крицюка. Вскоре хозяева «Фелтинс-Арены» удвоили свое преимущество: Бенталеб добил мяч в сетку после удара Коноплянки, отраженного голкипером «Краснодара».

У подопечных Игоря Шалимова до перерыва возникали свои голевые моменты, но команда не смогла их реализовать.

«Шальке» одержал четвертую кряду победу на групповом этапе Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф. В активе «Краснодара» осталось 6 очков.

24 ноября «Краснодар» на своем поле сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», «Шальке» в тот же день примет французскую «Ниццу».