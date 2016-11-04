Маркус Вайнцирль: «Шальке» забил два мяча в самое подходящее время
Главный тренер «Шальке 04» Маркус Вайнцирль прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:0) в матче Лиги Европы.
- Мы забили оба свои мяча в самое подходящее время, после
сложного для нас отрезка игры. Преимущество в два мяча помогло нам обрести уверенность.
В целом мы довольны итогами игры, так как добились поставленной цели. Тот факт, что мы обеспечили себе первое место в группе уже после четырех матчей, это повод для гордости. Это позволит нам полностью сконцентрироваться на чемпионате Германии в ближайшее время. Приятно осознавать, что мы уже пробились в плей-офф, - заявил Вайнцирль.
«Шальке» вышел вперед на 24-й минуте. Защитник Жуниор Кайсара воспользовался скидкой Эрика Шупо-Мотинга и пробил Станислава Крицюка. Вскоре хозяева «Фелтинс-Арены» удвоили свое преимущество: Бенталеб добил мяч в сетку после удара Коноплянки, отраженного голкипером «Краснодара».
У подопечных Игоря Шалимова до перерыва возникали свои голевые моменты, но команда не смогла их реализовать.
«Шальке» одержал четвертую кряду победу на групповом этапе Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф. В активе «Краснодара» осталось 6 очков.
24 ноября «Краснодар» на своем поле сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», «Шальке» в тот же день примет французскую «Ниццу».
Матч
Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра
Предупреждения:
Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция