День в истории. Луишу Фигу - 44 года

Сегодня исполняется 44 года лучшему игроку мира по версии ФИФА (за 2001 г.) Луишу Фигу.

Уроженец Лиссабона является воспитанником местного «Спортинга».

Фигу стал первым иностранным футболистом, которому удалось стать капитаном «Барселоны». Однако в 2000 году мадридский «Реал» купил игрока за рекордные на тот момент 37 миллионов фунтов стерлингов. После этого Луиш стал для каталонских болельщиков персоной нон-грата.

В составе сборной Португалии Фигу стал бронзовым призером Евро-2000 и серебряным медалистом домашнего Евро-2004. Он забил 32 мяча в 127 проведенных матчах за национальную команду.

Луиш Фигу завершил карьеру в мае 2009 года, будучи игроком миланского «Интера».

В 2015 году звездный португалец собирался принять участие в выборах президента ФИФА, однако незадолго до голосования он снял свою кандидатуру.







