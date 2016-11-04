«Чикаго» разгромил «Колорадо», Панарин набрал два очка
«Чикаго» на своей площадке одержал уверенную победу над «Колорадо» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для хоккеистов «Блэкхоукс» эта победа стала четвертой кряду.
Голом и результативной передачей в сегодняшней встрече отметился Артемий Панарин, один голевой пас - на счету Артема Анисимова.
Две шайбы в ворота Семена Варламова забросил словацкий форвард-ветеран Мариан Хосса. Российский голкипер «Лавины» отразил только 17 бросков по своим воротам из 21.
Вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд сделал 38 сэйвов и оформил второй «шатаут» в сезоне.
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