Бывший вратарь сборной Германии Тим Визе успешно дебютировал в рестлинге (видео)

Бывший вратарь бременского «Вердера» и сборной Германии по футболу Тим Визе провел дебютный бой в качестве рестлера.

Шоу постановочных боев с участием 34-летнего Визе состоялось в Мюнхене. Голкипер был задействован в поединке формата «six-man tag-team match».

В одной команде с Тимом выступили Сезаро и Шеймус, а их соперниками стали рестлеры Примо, Эпико и Бо Даллас.

Визе и компания одержали яркую победу.



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Тим завершил карьеру игрока в 2014 году после того, как «Хоффенхайм» не предложил ему новый контракт.

В составе сборной Германии вратарь стал бронзовым призером чемпионата мира-2010 в ЮАР и Евро-2012 в Украине и Польше.

Отметим, что сегодня вес бывшего футболиста составляет 135 килограммов.



