Бывший вратарь сборной Германии Тим Визе успешно дебютировал в рестлинге (видео)
Бывший вратарь бременского «Вердера» и сборной Германии по футболу Тим Визе провел дебютный бой в качестве рестлера.
Шоу постановочных боев с участием 34-летнего Визе состоялось в Мюнхене. Голкипер был задействован в поединке формата «six-man tag-team match».
В одной команде с Тимом выступили Сезаро и Шеймус, а их соперниками стали рестлеры Примо, Эпико и Бо Даллас.
Визе и компания одержали яркую победу.
Тим завершил карьеру игрока в 2014 году после того, как «Хоффенхайм» не предложил ему новый контракт.
В составе сборной Германии вратарь стал бронзовым призером чемпионата мира-2010 в ЮАР и Евро-2012 в Украине и Польше.
Отметим, что сегодня вес бывшего футболиста составляет 135 килограммов.
Es ist endlich soweit! „The Machine“ Tim #Wiese steigt in den Ring! LIVE! #wrestling #WWEMunichhttps://t.co/KU73DqSfPd pic.twitter.com/6fsUO3WXV0— BILD Sport (@BILD_Sport) 3 ноября 2016 г.