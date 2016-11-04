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Александр Бубнов: «Зенит» старается беречь силы, что вполне понятно

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над ирландским «Дандолком» в матче Лиги Европы.

Проблем у «Зенита» сейчас немало. Так, в команде много травмированных, к которым после матча с «Дандолком» добавился еще и Олег Шатов. Я уже не раз говорил о том, что питерцы уже давно играют в экономном режиме. Они стараются беречь силы, что вполне понятно. Впереди команду ждет очередной непростой матч в чемпионате России — против грозненского «Терека».

Но, несмотря на свои проблемы, «Зенит» все же выиграл очередную встречу в Лиге Европы. Нельзя сказать, что сделал он это с большим трудом, но помучиться с «Дандолком» все-таки пришлось, ведь питерцы в очередной раз пропустили гол. Команда, надо сказать, постоянно пропускает, что говорит о том, что проблемы в обороне у нее по-прежнему есть. Это вполне понятно, учитывая ротацию состава, - заявил Бубнов.

Напомним, после победы над «Дандолком» питерский клуб досрочно гарантировал себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч «Терек» - «Зенит» состоится в Грозном 6 ноября.

Матч

Зенит - Дандолк - 2:1 (1:0)

Голы

Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин

Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)

Предупреждения:

Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция


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