Александр Бубнов: «Зенит» старается беречь силы, что вполне понятно
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над ирландским «Дандолком» в матче Лиги Европы.
Проблем у «Зенита» сейчас немало. Так, в команде много травмированных, к которым после матча с «Дандолком» добавился еще и Олег Шатов. Я уже не раз говорил о том, что питерцы уже давно играют в экономном режиме. Они стараются беречь силы, что вполне понятно. Впереди команду ждет очередной непростой матч в чемпионате России — против грозненского «Терека».
Но, несмотря на свои проблемы, «Зенит» все же выиграл очередную встречу в Лиге Европы. Нельзя сказать, что сделал он это с большим трудом, но помучиться с «Дандолком» все-таки пришлось, ведь питерцы в очередной раз пропустили гол. Команда, надо сказать, постоянно пропускает, что говорит о том, что проблемы в обороне у нее по-прежнему есть. Это вполне понятно, учитывая ротацию состава, - заявил Бубнов.
Напомним, после победы над «Дандолком» питерский клуб досрочно гарантировал себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.
Матч «Терек» - «Зенит» состоится в Грозном 6 ноября.
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция