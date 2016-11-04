Александр Бубнов: «Зенит» старается беречь силы, что вполне понятно

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над ирландским «Дандолком» в матче Лиги Европы.



Проблем у «Зенита» сейчас немало. Так, в команде много травмированных, к которым после матча с «Дандолком» добавился еще и Олег Шатов. Я уже не раз говорил о том, что питерцы уже давно играют в экономном режиме. Они стараются беречь силы, что вполне понятно. Впереди команду ждет очередной непростой матч в чемпионате России — против грозненского «Терека».

Но, несмотря на свои проблемы, «Зенит» все же выиграл очередную встречу в Лиге Европы. Нельзя сказать, что сделал он это с большим трудом, но помучиться с «Дандолком» все-таки пришлось, ведь питерцы в очередной раз пропустили гол. Команда, надо сказать, постоянно пропускает, что говорит о том, что проблемы в обороне у нее по-прежнему есть. Это вполне понятно, учитывая ротацию состава, - заявил Бубнов.

Напомним, после победы над «Дандолком» питерский клуб досрочно гарантировал себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч «Терек» - «Зенит» состоится в Грозном 6 ноября.