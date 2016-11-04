Чахкиев и Власов сразятся в андеркарте чемпионского боя Лебедев - Гассиев 3 декабря

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Рахим Чахкиев проведет бой с соотечественником Максимом Власовым 3 декабря в Москве.

Главным событием этого вечера станет бой за титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF между их нынешним обладателем Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Российский «крузер» Рахим Чахкиев провел в 2016 году два поединка, одержав победы над Томасом Лоди и Алехандро Эмилио Валори.

Власов в свою очередь выходил на ринг трижды, последовательно победив Нурулло Мирзаева, Юрия Быховцева и Исмаила Силлаха.