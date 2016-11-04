Мауро Икарди: Такое ощущение, что все в мире сейчас против «Интера»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди посетовал на судьбу после поражения команды от «Саутгемптона» (1:2) в матче 4-го тура Лиги Европы.
- Многого сейчас не скажешь. Все идет не так, как надо. Мы достойно играли в первом тайме,
повели в счете. Не знаю почему, но каждый раз мы пропускаем. Такое
ощущение, что все в мире сейчас против «Интера».
Если бы мы знали, в чем причина, то немедленно сделали соответствующие изменения, потому что мы все хотят выправить сложившуюся ситуацию, - заявил Икарди.
Напомним, «Интер» занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице итальянской серии А.
В начале текущей недели в отставку был отправлен главный тренер команды Франк де Бур.
Матч
Саутгемптон - Интер - 2:1 (0:1)
Голы
Икарди 33 (0:1). ван Дейк 64 (1:1). Нагатомо 70 (2:1 - автогол).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Мартина, Йошида, ван Дейк, МакКуин, Хёйбьерг, Уорд-Проуз, Рэдмонд, Ромеу, Тадич, Родригес (Остин, 59)
Интер: Ханданович, Миранда, Раноккиа, Нагатомо, Д'Амброзио, Кандрева, Перишич, Ньюкури, Медель, Банега, Икарди
Незабитые пенальти
Тадич (Саутгемптон), 45
Предупреждения:
нет - Кандрева, 45
Судья:
Павел Гил (Польша)
Место и дата
03 ноября 23:05, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция