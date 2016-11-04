Мауро Икарди: Такое ощущение, что все в мире сейчас против «Интера»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди посетовал на судьбу после поражения команды от «Саутгемптона» (1:2) в матче 4-го тура Лиги Европы.

- Многого сейчас не скажешь. Все идет не так, как надо. Мы достойно играли в первом тайме, повели в счете. Не знаю почему, но каждый раз мы пропускаем. Такое ощущение, что все в мире сейчас против «Интера».



Если бы мы знали, в чем причина, то немедленно сделали соответствующие изменения, потому что мы все хотят выправить сложившуюся ситуацию, - заявил Икарди.

Напомним, «Интер» занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице итальянской серии А.

В начале текущей недели в отставку был отправлен главный тренер команды Франк де Бур.