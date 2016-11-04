Луиш Фигу: Футболист такого уровня, как Роналду не должен беспокоиться

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам этого года выиграет нападающий «сливочных» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Нет никаких сомнений, что эту престижную награду выиграет Роналду. Он всегда играет на самом высшем уровне. Не каждый способен забивать постоянно по три гола. Криштиану очень хочет выиграть «Золотой мяч», а для нападающего всегда важна удача. Но футболист такого уровня, как Роналду не должен беспокоиться», – цитирует Фигу COPE.

Напомним, в этом году 31-летний Роналду выиграл с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов, а вместе с национальной командой – Евро-2016.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в январе 2017 года.









