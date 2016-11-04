39 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому»

НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому», «Кливленд» одолел «Бостон» и другие матчи Все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов прошел медобследование, которое не выявило у него перелома или сотрясения мозга, сообщает официальный сайт клуба.

Мозгов прошел медобследование, которое не выявило серьезных повреждений Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов прошел медобследование, которое не выявило у него перелома или сотрясения мозга, сообщает официальный сайт клуба.

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о травме, полученной центровым «Лейкерс» в матче с «Индианой».

Агент Мозгова: У Тимы половина лица была в искореженном состоянии

Агент Мозгова: У Тимы половина лица была в искореженном состоянии Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о травме, полученной центровым «Лейкерс» в матче с «Индианой».

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о травме, полученной центровым «Лейкерс» в матче с «Индианой» (108:115).

Агент Мозгова: Тиме наложили пять швов на верхнюю губу Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о травме, полученной центровым «Лейкерс» в матче с «Индианой» (108:115).

Главный тренер команды НБА «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс получил удар по лицу от болельщика во время матча регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».

Тренер «Вашингтона» получил удар по лицу от болельщика (видео) Главный тренер команды НБА «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс получил удар по лицу от болельщика во время матча регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».

Мозгов получил два удара по лицу и не смог доиграть матч с «Индианой»

Мозгов получил два удара по лицу и не смог доиграть матч с «Индианой» Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов получил повреждение лица в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой» (108:115).

Поражение «Ростова», четыре очка Кучерова и шесть очков Мозгова. Главные новости утра

Поражение «Ростова», четыре очка Кучерова и шесть очков Мозгова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра среды.

Во вторник в регулярном чемпионате НБА прошли девять матчей.

НБА. «Кливленд» победил «Хьюстон», «Лейкерс» проиграли «Индиане» и другие матчи Во вторник в регулярном чемпионате НБА прошли девять матчей.

«Лейкерс» проиграли «Индиане», Мозгов набрал шесть очков «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Лейкерс» (115:108) в матче регулярного чемпионата НБА.