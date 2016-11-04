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39 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА разгромили «Оклахому» со счетом 122:96.

Весомый вклад в победу своей команды внес Кевин Дюрант, набравший 39 очков. Также 21 балл  в активе Стивена Карри. В составе проигравшей команды лучшим игроком стал Виктор Оладипо (21 очко).

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Голден Стэйт - Оклахома - 122:96

Место и дата

04 ноября 05:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция


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