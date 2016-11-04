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Овечкин забивает дважды, а «Краснодар» снова уступает «Шальке». Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку главных новостей.

1) Две шайбы Александра Овечкина помогли «Вашингтону» продлить победную серию в регулярном чемпионате НХЛ. В овертайме был повержен «Виннипег». Забросив 5-ю и 6-ю шайбы в сезоне, капитан «Кэпиталс» вернулся в гонку лучших снайперов лиги.

2) Не отстает от прославленного соотечественника и Артемий Панарин. В матче с «Колорадо» он сумел огорчить Семена Варламова.

3) «Краснодар» не смог прервать победную серию «Шальке» в Лиге Европы. Подопечные Игоря Шалимова пропустили два мяча в первом тайме, после чего не смогли вернуть себе инициативу. Немецкий клуб вышел в 1/16 финала, а южанам предстоит сражаться за место в плей-офф в двух заключительных турах.

4) Бывший вратарь сборной Германии по футболу Тим Визе предстал перед немецкими болельщиками в необычном образе. Новоиспеченный рестлер, по-видимому, сумел впечатлить мюнхенскую публику.

5) «Зенит» проводит все последние матчи в энергосберегающем режиме, чему есть свои объяснения, уверен футбольный эксперт Александр Бубнов. Впрочем, это не мешает питерцам исправно набирать очки как в чемпионате России, так и в Лиге Европы.

6) Сегодня 40-летний юбилей празднует Дмитрий Ярошенко. Один из самых талантливых российских биатлонистов своего поколения стремительно ворвался в высшие эшелоны Кубка мира, однако затем его репутацию серьезно подмочил громкий допинговый скандал.

7) Не обошли проблемы с допингом и одного из лидеров сборной России по боксу Мишу Алояна. Двукратный медалист Олимпийских игр и двукратный чемпион мира с нетерпением ожидает вердикта спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Видео дня: Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказывает о заключительном этапе своей подготовки к встрече с Андре Уордом.

Цитата дня: «Все в этом мире сейчас - против «Интера» (Мауро Икарди после поражения нерадзурри от «Саутгемптона»)

Блог дня: «Смеяться над антирекордом и ошибками Игоря Акинфеева - значит смеяться над самим собой»

Угроза дня: Португалия стремительно сокращает свое отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. О том, чем это грозит нашим клубам, рассказывает Михаил Борзыкин.

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