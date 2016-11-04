Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»

Хоккеисты «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на выезде «Лос-Анджелес».



Судьба встречи решилась в в овертайме, где сильнее оказались хозяева арены (3:2 ОТ).



В составе «Питтсбурга» дублем отметился канадский форвард Сидни Кросби. Для победителей три шайбы забили Тревор Льюис и Матью Грин, а победный гол в овертайме на счету Ника Дауда.



Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 20 секунд, но результативными действиями не отметился.

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