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Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на выезде «Лос-Анджелес».

Судьба встречи решилась в в овертайме, где сильнее оказались хозяева арены (3:2 ОТ).

В составе «Питтсбурга» дублем отметился канадский форвард Сидни Кросби. Для победителей три шайбы забили Тревор Льюис и Матью Грин, а победный гол в овертайме на счету Ника Дауда.

Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 20 секунд, но результативными действиями не отметился.

НХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Лос-Анджелес - Питтсбург - 3:2 О.Т. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Кросби (Хорнквист, Летанг), 7:28 (0:1). Льюис (Клиффорд, Мартинес), 25:25 (1:1). Грин (Картер), 42:14 (2:1). Кросби (Летанг), 49:28 (2:2). Дауд (Мартинес, Пирсон), 62:37 (3:2).

Место и дата

04 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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