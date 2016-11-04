Арьен Роббен: Продление контракта с «Баварией»? Румменигге знает номер телефона моего отца

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен готов продлить контракт с немецким клубом. Ранее сообщалось, что в руководстве команды намерены предложить игроку соглашение до 2019 года.



«Мистер Румменигге знает номер телефона моего отца и может в любой время ему позвонить, пригласив на чашку кофе» – приводит слова футболиста TZ.



Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года, перейдя в мюнхенский клуб из мадридского «Реала».



В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел во всех турнирах 8 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его нынешний контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.