Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арьен Роббен: Продление контракта с «Баварией»? Румменигге знает номер телефона моего отца

Источник:  TZКомментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен готов продлить контракт с немецким клубом. Ранее сообщалось, что в руководстве команды намерены предложить игроку соглашение до 2019 года.

«Мистер Румменигге знает номер телефона моего отца и может в любой время ему позвонить, пригласив на чашку кофе» – приводит слова футболиста TZ.

Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года, перейдя в мюнхенский клуб из мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел во всех турнирах 8 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его нынешний контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шамиль Газизов: По Игбуну есть предложения из хороших чемпионатовГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что нападающий команды Сильвестр Игбун интересен другим клубам.Бербатов может продолжить карьеру в «Суонси»Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли сообщил об интересе клуба к нападающему Димитару Бербатову.В «Торино» намерены воспользоваться напряженными отношениями между Хартом и ГвардиолойТренерский штаб и руководство «Торино» довольны выступлениями голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта и планируют продлить его аренду. Об этом сообщает Tuttosport.«Уфа» отказалась продавать Игбуна за 1,3 млн евро«Уфа» не договорилась с одним из клубов Дании о переходе нападающего Сильвестра Игбуна, сообщает «Спорт-Экспресс».Дик Адвокат: Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат оценил профессиональные качества полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По словам специалиста, игроку сборной Голландии следует покинуть стан английского клуба.Президент «Барселоны»: Знаем об интересе «Манчестер Юнайтед» к СуаресуПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об интересе к форварду сине-гранатовых Луису Суаресу со стороны «Манчестер Юнайтед».Хамес по-прежнему планирует покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен оставаться в испанском клубе. Об этом сообщает издание Don Balon.«Реал» рассчитывает приобрести АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.День в истории. Герду Мюллеру – 71 год!3 ноября свой 71-й день рождения празднует «бомбардир нации», чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов Герд Мюллер.Годвин Обайе: Скорее всего, отправлюсь в Москву 7 ноябряПотенциальный новичок московского «Спартака», нападающий нигерийского клуба «Викки Турист» Годвин Обайе cообщил, что должен прибыть на просмотр в Москву 7 ноября.Тарханов возглавит «Урал»Как сообщает издание URA.Ru, новым главным тренером «Урала» станет Александр Тарханов.«Манчестер Юнайтед» готов выложить за защитника «Атлетико» 50 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию команды в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mirror.Нигерийский форвард Гудвин Обайе согласился перейти в «Спартак», отказав ЦСКАСостав московского «Спартака» может пополнить 19-летний нигерийский форвард Гудвин Обайе, ныне выступающий за клуб «Викки Туристс».Карло Анчелотти: «Бавария» заслужила победу в матче с ПСВГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных над ПСВ (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Дубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВДубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВВ матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде обыграла ПСВ со счетом 2:1.«Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего форварда из чемпионата Нигерии«Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего форварда из чемпионата НигерииКак сообщает Sportinglife, московские «Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр нападающего нигерийского клуба «Викки Туристс» Годвина Обайе.Марио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияМарио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА.Арьен Роббен: В последний раз я играл в Голландии, когда мы провожали ван БоммеляВингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ.«Интер» рассчитывает выиграть борьбу за Верратти, выложив 58 млн фунтовРуководство миланского «Интера» заинтересовано в услугах полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти.Фабрегас покинет «Челси» в январе 2017 годаПолузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас скорее всего покинет английский клуб грядущей зимой. Об этом сообщает издание The Times.

Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Арьен Роббен
Арьен Роббенвсе новости
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Руммениггевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение