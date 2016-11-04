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Шамиль Газизов: По Игбуну есть предложения из хороших чемпионатов

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что нападающий команды Сильвестр Игбун интересен другим клубам.

«По Игбуну есть предложения из хороших чемпионатов. Не сказал бы, что это Англия или Испания, но варианты действительно хорошие. Однако на данный момент этот игрок принадлежит «Уфе», – цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, игрок сборной Нигерии выступает за российский клуб с 2015 года.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел на клубном уровне 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 млн евро, а его контракт с «Уфой» рассчитан до 2019 года.


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