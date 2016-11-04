Пол Скоулз: У меня уже два года депрессия от игры «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал выступление «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.



«Команда пережила три сложных года, однако, следующие могут пройти абсолютно также. На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» не в состоянии выиграть чемпионат Англии с этим составом. У меня депрессия уже два года от их игры. В АПЛ, как минимум, два клуба лучше нас. Не знаю, что будет если вдруг решат поменять тренера. Были ли сильнее эта команда до прихода Жозе Моуринью? Что он думает?



Конечно, «Манчестер Юнайтед» будет не узнать через полтора или два года, но только если Жозе сумеет ее изменить в следующие трансферные окна. Посмотрим, сможет ли команда выиграть Кубок лиги или Кубок Англии, а может, Лигу Европы», – цитирует Скоулза BT Sport.



На данный момент «красные дьяволы» занимают 8 место в таблице АПЛ, набрав 15 баллов.



В Лиге Европы команда в группе А занимает третью строчку, уступая один балл лидирующему «Фенербахче».



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