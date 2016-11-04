Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ» (Фото)

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш продолжит карьеру в чемпионате Китая. Португальский специалист возглавил «Шанхай СИПГ». Об этом сообщает пресс-служба азиатского клуба.

Отмечается, что на посту главного тренера наставник сменил Свена-Йорана Эрикссона, который был уволен после трех лет работы с клубом.

В нынешнем сезоне «Шанхай СИПГ» занял 3-е место в чемпионате Китая, отстав на 12 очков от чемпиона – «Гуанчжоу Эвергранд».

Добавим, что за новый клуб Виллаш-Боаша выступает экс-полузащитник «Зенита» Халк, ушедший из российского клуба минувшим летом.









