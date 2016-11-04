Гольцов примет участие в чемпионате мира по самбо

Звезда ММА, чемпион Европы и России по боевому самбо, супер-тяжеловес Денис «Русский богатырь» Гольцов примет участие в состязаниях по боевому самбо в рамках чемпионата мира по самбо, который пройдет с 10 по 14 ноября в столице Болгарии.

Основную подготовку Гольцов провел на базе сборной России в Серпухове. Последние дни перед чемпионатом, по словам Дениса, проходят в «лайт» режиме - это баня, легкие взрывные тренировки и растяжка.

«Нагрузочные дни мы проводили в обычном тренировочном режиме с первыми и вторыми номерами команды. Вместе со мной также на чемпионат едут питерские самбисты Анатолий Стешак и Руслан Талдиев. Что касается мотивации, то чемпионат мира - это важное событие, ведь это не только имя и звание, а особый статус и уровень, который поможет вырасти на профессиональной арене и выходить уже в новом виде», - прокомментировал Гольцов.