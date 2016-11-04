M-1 Challenge 72. Официальный промо-ролик турнира
18 ноября в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72.
В главном бою вечера экс-чемпион организации Мурад «Hunter» Абдулаев (Fighting Eagle, 14-2) бросит вызов в реванше действующему чемпиону M-1 Challenge в полусреднем весе Алексею Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток, 14-0).
Также зрителей ожидают бои с участием российских и зарубежных спортсменов.
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