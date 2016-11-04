M-1 Challenge 73. Моррисон сразится против Мовсара Евлоева

9 декабря в Назрани на турнире M-1 Challenge 73 американский боец Ли Моррисон (США, 15-7) будет биться с не знающим поражений российским проспектом Мовсаром Евлоевым (Республика Ингушетия, 5-0).

Для «американского бульдога» складывается очень непростая ситуация – поражение в бою против Андрея Лежнева поставило его в тяжелое положение. Неудача в грядущем противостоянии может закончить его долгую и плодотворную карьеру в M-1 Global. На всем ее протяжении Ли бился только с сильнейшими, бросал вызов чемпиону Марату Гафурову, побеждал таких известнейших мастеров как Михаил Малютин и Павел Витрук. И все это сейчас будет поставлено на карту, все 3 года, которые Ли провел на российских турнирах. Каких-либо иллюзий опытный Моррисон не испытывает и подготовка к бою ведется на пределе сил и возможностей.

Успех за успехом, победа за победой, ковал Мовсар Евлоев свою карьеру в рейдже M-1 Challenge. И сейчас он уже вовсю стучится в дверь, за которой маячит перспектива титульного боя. Победа над таким матерым и заслуженным оппонентом как Ли Моррисон может стать последним ударом, который снесет эту дверь с петель. Мовсар будет выступать перед земляками и иного варианта кроме победы он не рассматривает, но в то же время он и его команда полностью отдают себе отчет – насколько может быть опасным его будущий соперник.