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Читатели «Советского спорта» считают, что Харитонов нокаутирует Аялу на турнире Bellator 163

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

5 ноября рано утром по московскому времени российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов дебютирует в американской организации Bellator против представителя США Джеви Аялы.

Большинство читателей «Советского спорта» считают, что Харитон одержит победу нокаутом (65,6%). На втором месте оказался вариант - «победа Харитонова по очкам», и на третьем - «победа Харитонова болевым/удушающим приемом».

Голосование: Как завершится бой Сергей Харитонов - Джеви Аяла? (4 ноября, Bellator 163)

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