Читатели «Советского спорта» считают, что Харитонов нокаутирует Аялу на турнире Bellator 163
5 ноября рано утром по московскому времени российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов дебютирует в американской организации Bellator против представителя США Джеви Аялы.
Большинство читателей «Советского спорта» считают, что Харитон одержит победу нокаутом (65,6%). На втором месте оказался вариант - «победа Харитонова по очкам», и на третьем - «победа Харитонова болевым/удушающим приемом».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически