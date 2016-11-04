Виллаш-Боаш будет зарабатывать в «Шанхай СИПГ» 12 млн евро в год

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который сегодня возглавил китайский клуб «Шанхай СИПГ», будет получать в своей новой команде 12 млн евро в год.



Об этом сообщил журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо.

Inizia la lunga giornata di incontri con allenatori per l'Inter. E intanto Villas Boas va in Cina, allo Shanghai Sipg: 12 milioni € all'anno — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 ноября 2016 г.

Напомним, на посту главного тренера португалец сменил Свена-Йорана Эрикссона, который был уволен после трех лет работы с клубом.



В нынешнем сезоне «Шанхай СИПГ» занял 3-е место в чемпионате Китая, отстав на 12 очков от чемпиона – «Гуанчжоу Эвергранд».



Добавим, что за новый клуб Виллаш-Боаша выступает экс-полузащитник «Зенита» Халк, ушедший из российского клуба минувшим летом.