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Виллаш-Боаш будет зарабатывать в «Шанхай СИПГ» 12 млн евро в год

Источник:  Twitter.comКомментарии

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который сегодня возглавил китайский клуб «Шанхай СИПГ», будет получать в своей новой команде 12 млн евро в год.

Об этом сообщил журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо.

Напомним, на посту главного тренера португалец сменил Свена-Йорана Эрикссона, который был уволен после трех лет работы с клубом.

В нынешнем сезоне «Шанхай СИПГ» занял 3-е место в чемпионате Китая, отстав на 12 очков от чемпиона – «Гуанчжоу Эвергранд».

Добавим, что за новый клуб Виллаш-Боаша выступает экс-полузащитник «Зенита» Халк, ушедший из российского клуба минувшим летом. 

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