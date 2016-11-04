Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)0 : 0Спартак (мол)
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Конор Макгрегор: Собираюсь закончить карьеру Альвареса, ему будет очень больно

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Чемпион UFC в полулегком весе ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Эдди Альваресом из США.

«Я собираюсь закончить его карьеру в назначенный вечер. Я уважаю его, он настоящий боец, но ему будет очень и очень больно. Эдди, все кончено для тебя, ты больше не будешь драться. Ты не будешь выглядеть так же, как сейчас, не будешь мыслить так, как сейчас», – приводит слова ирландца MMA Junkie.

Напомним, поединок между спортсменами состоится 12 ноября на турнире UFC 205 в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден»

Отметим, что Альварес является чемпионом в легком весе.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Диллашоу проведет бой против Линекера на турнире UFC 207Промоутерская компания UFC объявила о проведении поединка экс-чемпионом организации в легчайшем весе между Ти Джеем Диллашоу и Джоном Линекером. Встреча состоится 30 декабря на шоу UFC 207.Федор Емельяненко: Спортивная злость – какая-то искусственная придумкаФедор Емельяненко: Спортивная злость – какая-то искусственная придумкаЛегендарный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко дал интервью православному сайту «Вера и дело».Ронда Роузи: Знаете что? Я собираюсь заканчивать с боями. Мне осталось немногоБывшая че6мпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи побывала на телешоу Ellen и сделала неожиданное заявление. По словам Роузи она собирается завершать карьеру в ММА.Шлеменко, Абдурахимов и Мохнаткин — лучшие российские бойцы по итогам октябряШлеменко, Абдурахимов и Мохнаткин — лучшие российские бойцы по итогам октября«Советский спорт» составил рейтинг лучших российских бойцов ММА по итогам октября.Ноябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночамНоябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночам«Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках ноября.Емельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделюЕмельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделю«Советский спорт» рассказывает о главных событиях, которые произошли в мире смешанных единоборств за прошедшую неделю.Вердума отстранили от работы комментатором боев UFC за критику технического спонсора чемпионатаЭкс-чемпион мира UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум отстранен от комментаторской деятельности на три года за критические высказывания в адрес технического спонсора организации.Петтис встретится с Холлоуэем на UFC 206Промоутерская компания UFC объявила о поединке между легковесами Энтони Петтисом и Максом Холлоуэем, который состоится на турнире UFC 206.Экс-чемпион UFC Шейн Карвин подписал контракт с Rizin FFИзвестный американский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин свой следующий поединок проведет в японской организации Rizin FF.Тимоти Джонсон: Если одолею Волкова, то буду ждать из России посылку с чемпионскими поясамиАмериканский боец смешанного стиля Тимоти Джонсон в интервью Bloodyelbow.com рассказал как собирается биться против россиянина Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.Алистар Оверим: UFC нужно обратить внимание не только на Китай, но и на ИндиюГолландский боец смешанного стиля Алистар Оверим считает, что провести турнир UFC в Китае — очень хорошая идея.UFC вошел в десятку самых дорогих спортивных брендов мираЖурнал Forbes выпустил рейтинг сорока самых дорогих спортивных брендов по версии авторитетного издания.«Реал» планирует организовать на «Сантьяго Бернабеу» бой с участием Конора МакгрегораМадридский «Реал» планирует организовать на своей домашней арене «Сантьяго Бернабеу» вечер смешанных единоборств под эгидой UFC.Победоносное возвращение Шлеменко в США и возможный реванш Федор — БигфутПобедоносное возвращение Шлеменко в США и возможный реванш Федор — БигфутОбзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошедшую неделю.Антонио Силва уволен из UFC и собирается продолжить карьеру в России или ЯпонииБразильский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Антонио Силва уволен из организации UFC. Теперь спортсмен рассчитывает продолжить свои выступления в России или Японии.Российский боец Эдилов дисквалифицирован на 15 месяцев за допингРоссийский боец смешанного стиля Абдул-Керим Эдилов, представляющий клуб «Ахмат», дисквалифицирован на 15 месяцев за положительный допинг тест. Об этом сообщает mmafighting.com.Официально. Вердум и Веласкес проведут бой на турнире UFC 207Промоутерская компания UFC официально подтвердила бой между американцем Кейном Веласкесом и бразильцем Фабрисио Вердумом. Поединок состоится в рамках шоу UFC 207 в Лас-Вегасе 30 декабря.Оливье Жиру бросил вызов Конару Макгрегору (видео)Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру в шутку бросил вызов чемпиону UFC в полулегком весе ирландцу Конору Макгрегору.Алиев сразится против Великовича на турнире UFC on Fox 22Российский боец смешанного стиля Султан Алиев свой следующий поединок проведет на турнире UFC on Fox 22, который состоится 17 декабря.Бой Абдурахимов - Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 102Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов встретится с Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night 102, где ему предстоит сразиться с американцем Дерриком Льюисом по прозвищу «Черный Зверь». Шоу состоится 9 декабря в Олбани, штат Нью-Йорк, США.

Эдди Альварес
Эдди Альваресвсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
UFC
UFC

Cпецпредложение