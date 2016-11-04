Конор Макгрегор: Собираюсь закончить карьеру Альвареса, ему будет очень больно
Чемпион UFC в полулегком весе ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Эдди Альваресом из США.
«Я собираюсь закончить его карьеру в назначенный вечер. Я уважаю его, он настоящий боец, но ему будет очень и очень больно. Эдди, все кончено для тебя, ты больше не будешь драться. Ты не будешь выглядеть так же, как сейчас, не будешь мыслить так, как сейчас», – приводит слова ирландца MMA Junkie.
Напомним, поединок между спортсменами состоится 12 ноября на турнире UFC 205 в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден»
Отметим, что Альварес является чемпионом в легком весе.
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