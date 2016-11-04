Боккетти может перейти в турецкий «Галатасарай»

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» рассматривает возможность приобретения летом итальянского защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Кандидатура Боккети рассматривается клубом из Стамбула, как альтернатива аргентинскому защитнику Маркосу Роха из «Манчестер Юнайтед», чей переход может сорваться из-за высокой трансферной стоимости 26-летнего футболиста. Контракт Боккетти со «Спартаком» истекает 30 июня 2017 года. И по информации fotomac.com.tr турецкий клуб уже начал переговоры с агентом футболиста.

Напомним, что «Спартак» хотел бы продлить соглашение с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. При этом московский клуб предлагает игроку пойти на понижение зарплаты. Однако самого игрока это не устраивает.

Отметим, что по неофициальной информации, зарплата футболиста составляет около 2,7 миллионов евро без учета бонусов.

В текущем сезоне 29-летний Сальваторе Боккетти провел 13 матчей за «Спартак» и забил один мяч.