Андрей Назаров: Сейчас нам надо работать, а не беспокоиться

Новый главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от первых дней в команде из Нижнекамска.

- Первые впечатления от команды? Исключительно позитивные. В Нижнекамске великолепная хоккейная организация, четко работающий клуб. Город мне чем-то напомнил Череповец, где буквально каждый живет хоккеем. Вновь хотел бы выразить слова благодарности руководству - за приглашение. Отдельное спасибо и работницам базы - за создание домашней обстановки и подготовку домашней кухни.



Что беспокоит? После трехдневных каникул команда быстро включилась в работу. Нагрузки высокие, процесс идет не просто, но идет. Это обнадеживает. У нас впереди сложный восьмиматчевый отрезок, причем семь встреч мы проведем в гостях, начиная с чемпионов из Магнитки. У которых - для справки - лучшее большинство и меньшинство в этом чемпионате. Так что сейчас надо работать, а не беспокоиться, - рассказал Назаров в интервью russia-hockey.ru.

Напомним, что 29 октября Андрей Назаров был назначен главным тренером «Нефтехимика», подписав контракт с командой до конца сезона-2016/17.