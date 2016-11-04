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Андрей Назаров: Сейчас нам надо работать, а не беспокоиться

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Новый главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от первых дней в команде из Нижнекамска.

 - Первые впечатления от команды? Исключительно позитивные. В Нижнекамске великолепная хоккейная организация, четко работающий клуб. Город мне чем-то напомнил Череповец, где буквально каждый живет хоккеем. Вновь хотел бы выразить слова благодарности руководству - за приглашение. Отдельное спасибо и работницам базы - за создание домашней обстановки и подготовку домашней кухни.  

Что беспокоит? После трехдневных каникул команда быстро включилась в работу. Нагрузки высокие, процесс идет не просто, но идет. Это обнадеживает. У нас впереди сложный восьмиматчевый отрезок, причем семь встреч мы проведем в гостях, начиная с чемпионов из Магнитки. У которых - для справки - лучшее большинство и меньшинство в этом чемпионате. Так что сейчас надо работать, а не беспокоиться, - рассказал Назаров в интервью russia-hockey.ru.  

Напомним, что 29 октября Андрей Назаров был назначен главным тренером «Нефтехимика», подписав контракт с командой до конца сезона-2016/17.

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