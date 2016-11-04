Тьяго Алькантара: Главная ошибка футболиста – думать, что ты все умеешь
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара рассказал о своем видении футбола, отметив роль в своей карьере Хаби Алонсо и Филиппа Лама.
«Опыт приходит со временем. Но тебе намного легче, когда в твоей команде есть такие игроки, как Хаби Алонсо или Филипп Лам. У них можно многому научиться, а некоторые вещи их помощью даются легче. Самое главное – продолжать работу. Если ты решишь, что уже всему научился, это будет самой главной ошибкой в твоей карьере», – сказал футболист в интервью Goal.
В нынешнем сезоне 25-летний Тьяго провел во всех турнирах 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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