Тьяго Алькантара: Главная ошибка футболиста – думать, что ты все умеешь

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара рассказал о своем видении футбола, отметив роль в своей карьере Хаби Алонсо и Филиппа Лама.

«Опыт приходит со временем. Но тебе намного легче, когда в твоей команде есть такие игроки, как Хаби Алонсо или Филипп Лам. У них можно многому научиться, а некоторые вещи их помощью даются легче. Самое главное – продолжать работу. Если ты решишь, что уже всему научился, это будет самой главной ошибкой в твоей карьере», – сказал футболист в интервью Goal.

В нынешнем сезоне 25-летний Тьяго провел во всех турнирах 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.



