Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В матче с «Виннипегом» (4:3) капитан «столичных» оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу.

Второй звездой был назван вратарь «Оттавы» Майк Кондон, отразивший в игре против «Ванкувера» (1:0) все 27 бросков по своим воротам.

Третьей звездой дня стал нападающий «Далласа» Тайлер Сегин, записавший на свой счет четыре голевые передачи в матче с «Сент-Луисом» (6:2).