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Тарас Михалик: Янбаев хорошо запомнил Беришу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик рассказал, что думает об «Анжи» и поражении от «Рубина».

- Вам предстоит сыграть против Бериши, одного из лидеров «Анжи». Что о нем скажете?
- Мы против него играли, думаю, Янбаев его особенно запомнил, - смеётся Михалик. - Бериша - хороший игрок.

- Поражение от «Рубина» обидное?
- Конечно! Вдвойне обидно, ведь имели моменты, особенно в первом тайме, и не забили. А в ответ получили два гола со стандартов. Хотя вроде бы выбирались из ямы.

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