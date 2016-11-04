Тарас Михалик: Янбаев хорошо запомнил Беришу

Полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик рассказал, что думает об «Анжи» и поражении от «Рубина».



- Вам предстоит сыграть против Бериши, одного из лидеров «Анжи». Что о нем скажете?

- Мы против него играли, думаю, Янбаев его особенно запомнил, - смеётся Михалик. - Бериша - хороший игрок.



- Поражение от «Рубина» обидное?

- Конечно! Вдвойне обидно, ведь имели моменты, особенно в первом тайме, и не забили. А в ответ получили два гола со стандартов. Хотя вроде бы выбирались из ямы.