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Валерий Петраков: Финансы поступят примерно через неделю после матча со «Спартаком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» прокомментировал финансовое состояние клуба, у которого имеются долги по зарплате перед футболистами.

- Вчера разговаривал с нашим президентом, губернатором Сергеем Анатолиевичем Жвачкиным, - сказал Петраков. - Он дал такие сроки – сыграем со «Спартаком» и где-то через неделю начнутся финансовые поступления. Это его слова, ссылаюсь на них.

Полное интервью с Петраковым – скоро на «Советском спорте».

Матч

Томь - Спартак

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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