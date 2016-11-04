Валерий Петраков: Финансы поступят примерно через неделю после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» прокомментировал финансовое состояние клуба, у которого имеются долги по зарплате перед футболистами.



- Вчера разговаривал с нашим президентом, губернатором Сергеем Анатолиевичем Жвачкиным, - сказал Петраков. - Он дал такие сроки – сыграем со «Спартаком» и где-то через неделю начнутся финансовые поступления. Это его слова, ссылаюсь на них.

Полное интервью с Петраковым – скоро на «Советском спорте».