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Андре Виллаш-Боаш: Меня звали в Бразилию и Азию, но я выбрал Китай

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о подписании контракта с китайским клубом.

– Я рад подписать контракт и принять участие в строительстве команды – это вызов для меня. Мы должны выиграть чемпионат в следующем сезоне, стремиться развиваться, чтобы становиться сильнее. Наша цель – принимать участие во всех турнирах, в которых возможно. Но, главное, порадовать наших болельщиков чемпионством.

 Мы с клубом провели хорошие переговоры – необходимо увеличивать инвестиции, улучшать команду. Я с нетерпением жду новый сезон. Я тренировал в России, я почти уехал в Японию, а еще меня приглашали в Азию и Бразилию, но я выбрал Китай, чтобы принять этот новый вызов.

Со мной в Китай приехал тренерский штаб, с которым я все эти годы работаю вместе. Конечно, Халк – мой хороший друг. Мы успешно работали вместе, он стал лучшим игроком лиги. Но важнее для нас цели команды, – приводят слова Виллаш-Боаша китайские СМИ. 

Напомним, на посту главного тренера португалец сменил Свена-Йорана Эрикссона, который был уволен после трех лет работы с клубом. В нынешнем сезоне «Шанхай СИПГ» занял 3-е место в чемпионате Китая, отстав на 12 очков от чемпиона – «Гуанчжоу Эвергранд».

За «Шанхай СИПГ» выступает экс-полузащитник «Зенита» Халк, который ушел из российского клуба минувшим летом. До этого Халк работал с Виллаш-Боашем в «Порту». 

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