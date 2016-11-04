Юрий Семин: Некоторые футболисты «Локо» могут играть лучше

Жулиано: Слова Орлова о звездной болезни? Это его мнение, я с ним не согласен, я не зазнался

Полузащитник «Зенита» Жулиано ответил на слова комментатора «Матч ТВ» Геннадия Орлова о звездной болезни бразильца, а также рассказал о своем любимом футболисте и где бы он хотел поиграть в будущем.