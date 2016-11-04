Юрий Семин: Некоторые футболисты «Локо» могут играть лучше
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу с «Анжи».
- Чем опасен соперник? Вы ведь работали в клубе не так давно.
- «Анжи» сейчас укомплектован процентов на 70 другими игроками, чем те что были при мне. Надеюсь, что к этому матчу травмированные выйдут играть. Больших изменений по сравнению с предыдущей встречей сделать не можем. Но некоторые футболисты могут играть значительно лучше.
- Кто точно не сможет сыграть?
- Баринов, Тарасов, Портнягин. А по другим решим в субботу утром.
- Кого можете отметить в составе соперника?
- Командные действия хорошие.
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