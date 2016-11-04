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Альварес — Макгрегор — самый ожидаемый бой ноября, Нурмагомедов — Джонсон — на втором месте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На сайте «Советского спорта» проводилось голосование на самые ожидаемые поединки ноября.

По итогам опроса стало ясно, что читатели нашего издания больше всего ждут противостояние между Эдди Альваресом и Конором Макгрегором (18,7%).

На втором месте поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Майклом Джонсоном (18,4%). Третье место у схватки между Андреем Корешковым и Дугласом Лимой (15%).

Анонс самых крутых боев ноября — ЗДЕСЬ.

Голосование: Какие бои в ноябре вам наиболее интересны? (Нужно выбрать 3 поединка)

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