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«Локомотив» накормит болельщиков пловом перед матчем с «Анжи»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии
Защитник "Локомотива" Джамшед Рахмонов
Защитник "Локомотива" Джамшед РахмоновИсточник: ФК «Локомотив»

«Защитник» молодежного состава «Локомотива»  Джамшед Рахмонов перед матчем с «Анжи», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России, накормит болельщиков пловом, сообщает официальный сайт железнодорожников.

В октябре прошлого года Рахмонов пообещал: Будет большая победа – угощу команду пловом. «Молодежка» «Локомотива» выиграла золотые медали первенства.

Переде матчем с махачкалинцами 19-летний защитник вместе с партнерами по команде в шатре на главной площади стадиона «Локомотива» приготовит плов и накормит им болельщиков.

После 12 туров РФПЛ подопечные Юрия Семина с 12-ю очками занимают 11 место в турнирной таблице 

Напомним, матч «Локомотив» - «Анжи» состоится завтра, 5 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

Матч

Локомотив - Анжи

Место и дата

05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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