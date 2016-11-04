«Локомотив» накормит болельщиков пловом перед матчем с «Анжи»
«Защитник» молодежного
состава «Локомотива» Джамшед Рахмонов перед
матчем с «Анжи», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России, накормит
болельщиков пловом, сообщает официальный сайт железнодорожников.
В октябре прошлого
года Рахмонов пообещал: Будет большая победа – угощу команду пловом. «Молодежка»
«Локомотива» выиграла золотые медали первенства.
Переде матчем с махачкалинцами 19-летний защитник вместе с партнерами по команде в шатре на главной площади стадиона «Локомотива» приготовит плов и накормит им болельщиков.
После 12 туров РФПЛ подопечные Юрия Семина с 12-ю очками занимают 11 место в турнирной таблице
Напомним, матч «Локомотив» - «Анжи» состоится завтра, 5 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция