«Локомотив» накормит болельщиков пловом перед матчем с «Анжи»

«Защитник» молодежного состава «Локомотива» Джамшед Рахмонов перед матчем с «Анжи», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России, накормит болельщиков пловом, сообщает официальный сайт железнодорожников.

В октябре прошлого года Рахмонов пообещал: Будет большая победа – угощу команду пловом. «Молодежка» «Локомотива» выиграла золотые медали первенства.

Переде матчем с махачкалинцами 19-летний защитник вместе с партнерами по команде в шатре на главной площади стадиона «Локомотива» приготовит плов и накормит им болельщиков.

После 12 туров РФПЛ подопечные Юрия Семина с 12-ю очками занимают 11 место в турнирной таблице

Напомним, матч «Локомотив» - «Анжи» состоится завтра, 5 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.