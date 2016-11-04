Неймар: Коутиньо – настоящая звезда, хочу поиграть с ним в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар изъявил желание играть в одной команде со своим партнером по сборной Фелиппе Коутиньо, который выступает за «Ливерпуль».



«Он настоящая звезда. Мне бы очень хотелось поиграть с ним в «Барселоне», – цитирует Неймара Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «красных» в 34 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.

Отметим, что по сообщениям испанских СМИ, «Барселона» пыталась минувшим летом приобрести Коутиньо, однако, английский клуб ответил отказом.