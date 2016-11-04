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Владимир Петров: Игра сборной оставила позитивное впечатление

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров поделился мнением о стартовом матче российской команды на Кубке Карьяла.

- Это был первый шаг для нашей молодежи, чтоб ее посмотреть. Игра оставила позитивное впечатление. Всегда есть и выигравшие, и проигравшие. Кто-то проявил себя с лучшей, кто-то — с худшей стороны. Но в целом игра оставила хорошее впечатление. В ней были мастерство и желание. Исполнительское мастерство Ничушкина и Светлакова принесло результат, - передает слова Петрова «Чемпионат».

Напомним, в четверг хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндии в первой встрече стартовавшего сегодня Кубка Карьяла со счетом 5:1.

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