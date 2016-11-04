Эдуард Кравцов: Ожидаем, какое решение примет CAS

Тренер боксера Михаила Алояна Эдуард Кравцов рассказал, что решение Спортивного арбитражного суда по делу о положительной допинг-пробе российского спортсмена придется ждать несколько недель.

- Решение Спортивного арбитражного суда будет вынесено только недели через две. Вчера на заседании были заслушаны аргументы обеих сторон. МОК (Международный олимпийский комитет) ранее заявил о том, что было нарушение антидопингового законодательства. Наша сторона представила доводы в свою защиту. Теперь ожидаем, какое решение примет CAS, - передает слова Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, согласно данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-проба Алояна, взятая 21 августа в Бразилии, дала положительный результат на запрещенное вещество туаминогептан. Если вина боксера будет доказана, он может лишиться серебряной медали Олимпийских игр 2016 года.

Добавим, что на Играх-2012 в Лондоне Михаил Алоян, выступающий в весовой категории до 52 кг, завоевал бронзу.