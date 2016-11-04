«Спартак» не смог обыграть «Томь» в матче молодежных команд
В матче 13-го тура молодежного
первенства России «Спартак» на выезде не смог переиграть сверстников из «Томи»
(0:0).
Футболисты обеих
команд за 90 минут встречи не забили ни одного мяча.
На второй компенсируемой
минуте матча защитник красно-белых Леонид Миронов получил вторую желтую
карточку за неспортивное поведение и покинул поле под занавес встречи.
После этого матча «молодежка»
столичной команды с 24 очками занимает четвертое месте в турнирной таблице, а «Томь»
расположилась строчкой ниже, имея в активе на пять очков меньше.
В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 18 ноября примут на своем поле «Амкар», а команда из Томска в этот же день сыграет с «Тереком».
Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 5 ноября. Начало матча в 11:00 по московскому времени.
Матч
Томь (мол) - Спартак (мол) - 0:0
Состав
Томь (мол): Мелихов, Яблонски (Осипов, 75), Букачев, Чернышов, Карымов, Макурин (Зорин, 61, Огарев, 89), Гвинейский, Большунов, Сасин, Рыков (Науменко, 58), Кудряшов (Антух, 53)
Спартак (мол): Максименко, Костылев, Миронов, Мамин, Красильниченко, Рассказов, Никулин (Маликов, 85), Бакаев С. (Мазуров, 66 Орехов, 85), Бабаев, Горовых (Киселёв, 63), Цыганков
Предупреждения:
Большунов, 48; Букачев, 54 - Миронов, 86; Бабаев, 90
Удаления:
нет - Миронов, 90
Судья:
Сергей Цыганок (Россия)
Место и дата
04 ноября 10:00, Темп, Онлайн-трансляция