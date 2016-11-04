«Спартак» не смог обыграть «Томь» в матче молодежных команд

В матче 13-го тура молодежного первенства России «Спартак» на выезде не смог переиграть сверстников из «Томи» (0:0).

Футболисты обеих команд за 90 минут встречи не забили ни одного мяча.

На второй компенсируемой минуте матча защитник красно-белых Леонид Миронов получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покинул поле под занавес встречи.

После этого матча «молодежка» столичной команды с 24 очками занимает четвертое месте в турнирной таблице, а «Томь» расположилась строчкой ниже, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 18 ноября примут на своем поле «Амкар», а команда из Томска в этот же день сыграет с «Тереком».

Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 5 ноября. Начало матча в 11:00 по московскому времени.