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Андрей Червиченко: Если бы «Спартак» выиграл у «Ростова» честно, считал бы его главным претендентом на чемпионство

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко перед 13-м туром чемпионата России подвел для «Советского спорта» промежуточные итоги выступления красно-белых, лидирующих в первенстве.

«Ранее я говорил, что октябрь будет ключевым с точки зрения турнирных перспектив «Спартака», - напомнил Червиченко. - Высказал мнение, что если «Спартак» наберет во встречах с «Ростовом», «Зенитом» и ЦСКА хотя бы половину очков, то тогда он реально может претендовать на чемпионство. И если бы красно-белые обыграли ростовчан в честной борьбе, то я бы сейчас сказал, что команда Карреры больше достойна выиграть первенство, чем «Зенит». Но после того, что устроил судья Безбородов в игре с «Ростовом», я не могу говорить, что «Спартак» завоевал эту половину очков.

Если брать весь турнирный отрезок с начала чемпионата, то «Спартак» многие матчи выиграл очень натужно, с преимуществом в один мяч. Феерия прошлого тура с ЦСКА все-таки стоит особняком. И вообще в последнее время все почему-то говорят только о «Спартаке» - такое впечатление, что «Зенит» у нас в другом турнире участвует. Еще раз повторю, на мой взгляд, призовую тройку в этом сезоне составят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Но не обязательно в такой последовательности».

Напомним, в субботу столичный клуб сыграет в гостях с «Томью». Начало встречи - в 11:00 мск.

Матч

Томь - Спартак

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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