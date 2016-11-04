Андрей Тихонов: В Красноярске всегда очень много «доброжелателей» вокруг команды

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал как для него складывалось начало работы в красноярской команде.

- Дело в том, что в Красноярске стиль околофутбольный такой, видимо… Очень много «доброжелателей» вокруг команды всегда. Мне кажется, что люди, которые стояли во главе клуба ранее, не сильно занимались командой. Их интересовало то, что было вокруг команды. Хотя усилия руководства должны быть направлены как на свою команду менеджеров, так тренерский штаб и, конечно, футболистов. Омари Тетрадзе очень сильно начинал здесь работать в прошлом году. Это мой хороший друг. В его футбольных и тренерских качествах я нисколько не сомневаюсь. Поэтому на итоговом результате здесь сказалось то, что было вокруг команды…

Сейчас собрался очень хороший коллектив в лице директора, министра спорта Сергея Игоревича Алексеева и губернатора Виктора Александровича Толоконского. Они все полностью отдаются футболу. У нас очень хорошая поддержка! Да, мы провалились в начале сезона, но, повторюсь, это из-за того, что собралась новая команда, не было времени на сыгранность. Непонятный парадокс в начале сезона, когда мы брали очки только на выезде, можно объяснить тем, что в гостях на ребят ничего не давило, можно было поменять тактику, схему игры, ориентируясь строго на результат, а дома мы хотели показывать свой футбол, - передает слова Тихонова пресс-служба красноярского клуба.

Напомним, что после 19 матче первенства ФНЛ «Енисей» набрал 30 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.

