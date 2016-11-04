Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)0 : 0Спартак (мол)
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Джокович- : -Чилич
Теннис  Бердых- : -Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Тихонов: В Красноярске всегда очень много «доброжелателей» вокруг команды

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал как для него складывалось начало работы в красноярской команде.

- Дело в том, что в Красноярске стиль околофутбольный такой, видимо… Очень много «доброжелателей» вокруг команды всегда. Мне кажется, что люди, которые стояли во главе клуба ранее, не сильно занимались командой. Их интересовало то, что было вокруг команды. Хотя усилия руководства должны быть направлены как на свою команду менеджеров, так тренерский штаб и, конечно, футболистов. Омари Тетрадзе очень сильно начинал здесь работать в прошлом году. Это мой хороший друг. В его футбольных и тренерских качествах я нисколько не сомневаюсь. Поэтому на итоговом результате здесь сказалось то, что было вокруг команды…

Сейчас собрался очень хороший коллектив в лице директора, министра спорта Сергея Игоревича Алексеева и губернатора Виктора Александровича Толоконского. Они все полностью отдаются футболу. У нас очень хорошая поддержка! Да, мы провалились в начале сезона, но, повторюсь, это из-за того, что собралась новая команда, не было времени на сыгранность. Непонятный парадокс в начале сезона, когда мы брали очки только на выезде, можно объяснить тем, что в гостях на ребят ничего не давило, можно было поменять тактику, схему игры, ориентируясь строго на результат, а дома мы хотели показывать свой футбол, - передает слова Тихонова пресс-служба красноярского клуба.

Напомним, что после 19 матче первенства ФНЛ «Енисей» набрал 30 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Чичерин: В матче с «Динамо» не станем вдесятером у своей штрафнойЭкс-защитник столичного «Динамо», ныне игрок «Енисея» Никита Чичерин поделился ожиданиями от предстоящего матча против бело-голубых, который пройдет в рамках 20-го тура первенства ФНЛ.Игроки московского «Динамо» провели урок физкультуры в школеФутболисты побывали в одной из столичных школ.РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков из-за задолжености перед ЦСКАСегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором были приняты решения в отношении «Томи» и «Мордовии».День в истории. Евгению Бушманову - 45!День в истории. Евгению Бушманову - 45!Сегодня исполняется 45 лет главному тренеру «Спартака-2», бывшему защитнику сборной России по футболу Евгению Бушманову.Николай Южанин назначен главным тренером «Кубани»Новым главным тренером «Кубани» стал Николай Южанин. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Юрий Газзаев: Я знаю, кто снял то видеоГлавный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил, что знает кто выложил в сеть, на которой он ругается матом в раздевалке во время разбора матча своей команды.Алексей Стрепетов: Расформировывать «Зенит-2» ни в коем случае нельзяБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о словах Мирчи Луческу по поводу расформирования «Зенита-2».Четырех фанатов «Факела» оштрафовали на три тысячи рублей за драку на матче с «Динамо»Центральный районный суд Воронежа оштрафовал четырех болельщиков «Факела», участвовавших в беспорядках на матче 17-го тура ФНЛ с московским «Динамо».Владислав Радимов: Если Луческу считает, что «Зенит-2» мешает первой команде, его надо расформироватьГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о словах Мирчи Луческу о второй команде сине-бело-голубых.Милевский – четвертый форвард «Тосно». Пять главных событий 19-го тура ФНЛМилевский – четвертый форвард «Тосно». Пять главных событий 19-го тура ФНЛ«Советский спорт» – о главных событиях очередного тура второй по значимости футбольной лиги России.В Кубке ФНЛ сыграют четыре дебютантаПо итогам первого круга первенства ФНЛ определились участники шестого Кубка лиги, который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре.Денис Давыдов: Пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с БушмановымФорвард «Спартака-2» Денис Давыдов после матча 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1) высказался о своей игре за основной состав красно-белых.Евгений Калешин: «Кубань» заслужила сегодня победуГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал победу своих подопечных над астраханским «Волгарем» (1:0) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Александр Побегалов: У меня очень большие вопросы по второму штрафномуГлавный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Юрий Калитвинцев: Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная командаГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих подопечных над «Шинником» в 19-м туре первенства ФНЛ.Мирча Луческу: Участие «Зенита-2» в ФНЛ - это неправильноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Зените-2».Александр Ивченко: «Тюмень» и «Енисей» играли в футбол будущегоГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение своей команды от «Енисея» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Александр Ирхин: «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдачеГлавный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Спартаком-2» (1:0) в 19-м туре ФНЛ.Любовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в ХимкахЛюбовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в Химках«Химки» в рамках 19 тура ФНЛ нанесли поражение «Спартаку-2» (1:0) и продлили впечатляющую серию домашних матчей без поражений.Андрей Тихонов: Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛГлавный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над «Тюменью» (2:1) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Андрей Тихонов
Андрей Тихоноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение