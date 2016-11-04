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Туре принес извинения «Манчестер Сити» и выразил надежду вновь выступать за «горожан»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выступил с официальным заявлением относительно своего положения в стане «горожан».

«От своего имени, а также имени людей, которые представляют мои интересы, хотел бы принести извинения за недопонимания, которые произошли в прошлом. Эти заявления не отражают мои взгляды на клуб, или людей, которые работают в команде. У меня нет ничего, кроме уважения к «Манчестер Сити». Желаю этой команде всего самого наилучшего. Горжусь тем, что сыграл свою роль в истории клуба, и хочу помочь команде добиться поставленных целей. 

Я живу ради футбола и хочу дальше приносить удовольствие всем болельщикам. Также хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддержали меня в трудное время. Это очень многое значит для меня и моей семьи», – написал Туре на своей странице в Facebook.

Ранее агент игрока Дмитрий Селюк вступил в конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, а позже представитель Туре заявил о желании извиниться перед специалистом.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел на клубном уровне один матч, не отметившись голевыми действиями на поле.


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